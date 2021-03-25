В Італії знайшли 29 млн доз вакцини AstraZeneca на складі: в компанії прокоментували

В Італії на складі заводу Catalent Anagni місцева влада виявила 29 мільйонів доз вакцини AstraZeneca. Вони були знайдені під час розслідування, ініційованого Європейською комісією.

Їх могли привезти в країну з заводу компанії в Нідерландах, пише італійське видання La Stampa. За даними газети, отриманими від джерел у Євросоюзі, ці дози вакцини нібито мали експортувати до Великобританії, проте вивезення препарату за межі ЄС було обмежено.

У AstraZeneca відреагували на знахідку і зазначили, що експорт їхньої вакцини був запланований тільки в країни, передбачені планом COVAX, для якого зарезервували 13 млн доз. Решта 16 млн будуть доставлені в країни Європи після проходження контролю якості.

"Неправильно називати це запасом вакцин. Процес виробництва вакцин є дуже складним і трудомістким. Зокрема, дози вакцини повинні чекати перевірки контролю якості після заповнення флаконів", – повідомили в компанії.

Нагадаємо, що Єврокомісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка виробляється на території Євросоюзу.

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