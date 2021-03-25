В Італії знайшли 29 млн доз вакцини AstraZeneca на складі: в компанії прокоментували
В Італії на складі заводу Catalent Anagni місцева влада виявила 29 мільйонів доз вакцини AstraZeneca. Вони були знайдені під час розслідування, ініційованого Європейською комісією.
Їх могли привезти в країну з заводу компанії в Нідерландах, пише італійське видання La Stampa. За даними газети, отриманими від джерел у Євросоюзі, ці дози вакцини нібито мали експортувати до Великобританії, проте вивезення препарату за межі ЄС було обмежено.
У AstraZeneca відреагували на знахідку і зазначили, що експорт їхньої вакцини був запланований тільки в країни, передбачені планом COVAX, для якого зарезервували 13 млн доз. Решта 16 млн будуть доставлені в країни Європи після проходження контролю якості.
"Неправильно називати це запасом вакцин. Процес виробництва вакцин є дуже складним і трудомістким. Зокрема, дози вакцини повинні чекати перевірки контролю якості після заповнення флаконів", – повідомили в компанії.
Нагадаємо, що Єврокомісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка виробляється на території Євросоюзу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Євросоюзі пригрозили заборонити експорт вакцини AstraZeneca проти коронавірусу, якщо компанія порушить свої зобов'язання щодо постачання препарату.
Згодом уряди Франції та Німеччини висловили намір підтримати план ЄС щодо блокування експорту вакцини AstraZeneca в Британію.