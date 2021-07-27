Украинцы поспорят за "бронзу"! Что происходит на Олимпиаде 27 июля: все подробности

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде пройдет четвертый день соревнований. Спортсмены разыграют 22 комплекта медалей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с главными событиями четвертого дня Игр, которые проходят в Токио.

Напомним, что украинка Юлия Елистратова должна была принять участие в соревнованиях по триатлону, которые открыли программу дня, но была в последний момент была отстранена от ОИ. Ее подозревают в употреблении допинга.

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Наши соотечественники Елена Костевич и Олег Омельчук прошли два раунда квалификации на турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте и вышли в бронзовый финал. На решающем этапе отбора Костевич набрала 195 очков, а ее партнер по команде – 191. За третье место украинцы поспорят с дуэтом из Сербии – Зораной Арунович и Дамиром Микечем.

Напомним, что на счету нашей сборной две бронзовых медали на Олимпиаде в Токио. В первый день соревнований награду завоевала титулованная дзюдоистка Дарья Белодед. Она расплакалась после победы в утешительном финале и объяснила, что была настроена на завоевание "золота". Позже отец спортсменки заявил, что она на неопределенный срок приостановит карьеру.

Вторую "бронзу" завоевал шпажист Игорь Рейзлин, который в решающем поединке победил итальянца Андреа Сантарелли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля украинская саблистка Ольга Харлан сенсационно вылетела с соревнований в первом же раунде.