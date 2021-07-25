Белодед объяснила свои слезы на Олимпиаде, написав трогательный пост в Instagram

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала, что не смогла сдержать слезы после завоеванной "бронзы" на Олимпиаде потому, что всю жизнь мечтала о "золоте". Спортсменка призналась, что после поражения в полуфинале была очень подавлена и вообще не хотела выходить на схватку за медаль.

У себя в Instagram Белодед оставила трогательный пост, рассказав об эмоциях, которые испытала перед своим последним выходом на татами.

По словам 20-летней киевлянки, она с 6 лет мечтала о наивысшей награде на Играх, и эта мечта позволяла ей справляться со всеми трудностями, которые встречались на жизненном пути.

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"Я много тренировалась,голодала, терпела, когда было очень больно,отказывала себе во многом. Я никогда никому об этом не рассказывала, это знают лишь самые близкие люди, которые видели, каким тяжелым был мой путь. Все это ради одного – олимпийского "золота", – написала дзюдоистка.

Перед боем за "бронзу" мама Даши и по совместительству ее тренер попросила сделать это ради нее и папы.

"Спасибо вам,родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти", – отметила Белодед.

Белодед призналась, что уже осознает всю ценность награды, так как на пути к ней было преодолено множество трудностей и препятствий.

"Мы все таки дошли до финишной прямой, пусть не так как хотелось бы, но с медалью и историей на всю жизнь. А мечта у меня все ещё есть и я никому не дам отнять у меня ее осуществление!" – подытожила украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Белодед уступила японке Фуна Тонаки. В утешительном финале на последних секундах Дарья одолела представительницу Израиля Ширу Ришони.