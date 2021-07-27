На теннисном турнире Олимпиады в Токио случилась грандиозная сенсация

Вторая ракетка мира Наоми Осака сенсационно вылетела в 1/8 финала домашней Олимпиады в Токио. Японская теннисистка уступила чешке Маркете Вондроушевой (№42 в рейтинге WTA) в двух сетах (1:6, 4:6).

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема, коэффициент на победу которой составлял 1,16, крайне неудачно начала поединок, позволив сопернице сделать три брейка в первой партии. Осака чаще попадала в корт после своих подач, но намного реже выигрывала такие розыгрыши.

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Второй сет начался более удачно для японки – с брейка и преимущества в два гейма. Несмотря на это, ей не удалось переломить ход поединка, и уже в середине партии Вондроушева догнала соперницу, а в концовке забрала решающий гейм на подаче Осаки.

Вторая ракетка мира допустила огромное количество невынужденных ошибок – 32 против 10 у чешки. Это, по большей части, и привело к ее поражению.

Отметим, что японка находилась в одной сетке с лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной и могла встретиться с нашей соотечественницей в полуфинале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская спортсменка одержала тяжелейшую победу над австралийкой Айлой Томлянович в предыдущем раунде.