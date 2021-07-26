Украинку отстранили от Олимпиады-2020

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в японском Токио. Нашу соотечественницу отстранили от соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины. Отмечается, что Елистратова временно не сможет принимать участия в соревнованиях. В отношении нее открыто дисциплинарное дело, однако вся информация конфиденциальна.

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Отметим, что триатлонисты на Олимпиаде-2020 стартуют уже 27 июля. Таким образом, Юлия не сможет выйти на главный старт четырехлетия. Для нее игры в Токио должны были стать четвертыми в карьере. Лучшим результатом для нее было выступление в Пекине в 2008 году, где Елистратова финишировала 24-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан сенсационно завершила выступления на Олимпиаде-2020, уже в первом круге проиграв сопернице из Китая.

В социальных сетях спортсменка откровенно высказалась о своем провале. Также жестко прокомментировал вылет Харлан заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин.