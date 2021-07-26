Сенсационный вылет Харлан. Что происходит на Олимпиаде 26 июля: все подробности

Все представители Украины закончили выступления на турнире по настольному теннису. Последним с Олимпиады вылетел Коу Лей, который в напряженной борьбе уступил египтянину Омару Ассару. Наш соотечественник уступал со счетом 0:3, но сумел собраться и чуть не совершил фантастический камбэк. Украинец перевел игру в седьмую партию. Однако там его соперник поймал невероятный кураж и вышел в следующий раунд.