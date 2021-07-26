Сенсационный вылет Харлан. Что происходит на Олимпиаде 26 июля: все подробности
На Олимпиаде в Токио в понедельник, 26 июля, проходит третий день соревнований. Спортсмены разыграют 21 комплект медалей.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с главными событиями третьего дня Олимпиады-2020.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сенсационно проиграла первую схватку на турнире по сабле, уступив китаянке Ян Хенъюй со счетом 12:15. Букмекеры считали нашу соотечественницу главной фавориткой в этом виде соревнований
В рамках утренней сессии плавания были разыграны четыре комплекта медалей. Сначала британец Адам Пити повторил свой успех Олимпиады в Рио-де-Жанейро и снова выиграл заплыв на 100 метров брассом. Затем звездная американка Кэти Ледеки сенсационно оказалась второй на дистанции в 400 метров вольным стилем, позволив обогнать себя австралийке Ариарне Титмус
В мужской эстафете 4х100 метров первое место заняла команда США, второе – Италия, а третье – Австралия. Канадская пловчиха Маргарет Макнил закончила первой стометровый заплыв баттерфляем.
Все представители Украины закончили выступления на турнире по настольному теннису. Последним с Олимпиады вылетел Коу Лей, который в напряженной борьбе уступил египтянину Омару Ассару. Наш соотечественник уступал со счетом 0:3, но сумел собраться и чуть не совершил фантастический камбэк. Украинец перевел игру в седьмую партию. Однако там его соперник поймал невероятный кураж и вышел в следующий раунд.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Игорь Рейзлин принес Украине вторую "бронзу" на Олимпиаде в Токио. Он завоевал первую в истории нашей страны награду в мужской шпаге.