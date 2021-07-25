Украинский шпажист проиграл в историческом полуфинале Олимпиады-2020

Знаменитый украинский шпажист Игорь Рейзлин в полуфинале мужского олимпийского турнира проиграл французу Ромену Каннону (10:15). Наш соотечественник поборется за "бронзу" в утешительном финале. Поединок состоится в 14:20 по киевскому времени.

До этого Украина ни разу в своей истории не выходила на Олимпиадах в полуфинал одиночного турнира в мужской шпаге.

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В общей сложности для нашей страны это стало первым полуфиналом в мужском фехтовании за последние 17 лет. В 2004 году Владислав Третьяк стал бронзовым медалистом в сабле.

Француз увереннее начал матч, точнее атаковав за первые 3 минуты четыре раза точно ударив украинца. Игорь смог догнать оппонента, завершив раунд вничью 5:5.

Во второй трехминутке снова французский шпажист вышел вперед. Затем спортсмены обменялись двумя дублями, а потом Рейзлин смог сравнять счет. Концовка прошла в равной борьбе, где успешнее был Каннон (15:10).

На пути к 1/2 финала Рейзлин драматично прошел египтянина Мохамеда Эльсаеда. Проигрывая в первых двух раундах (2:3 и 7:8), в третьем Игорь нанес большее количество ударов и с общим счетом 15:13 пробился в следующий этап.

Рейзлин является бронзовым и серебряным призером чемпионата мира-2019. В 2011 году в командной шпаге стал вице-чемпионом Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "бронзу" в дзюдо добыла Дарья Белодед. На следующий день украинка написала трогательный пост в Instagram, где объяснила, почему расплакалась после окончания боя за медаль.