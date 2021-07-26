Белодед решила приостановить карьеру после "бронзы" на Олимпиаде в Токио

Отец титулованной украинской дзюдоистки Дарьи Белодед Геннадий заявил, что его дочь планирует взять соревновательную паузу после Олимпиады в Токио. На играх в столице Японии наша соотечественница завоевала "бронзу".

В интервью телеканалу UA:Перший он признался, что не знает, когда спортсменка возобновит выступления и тренировки. Отец дзюдоистки рассказал, что это случится, когда она отдохнет, и у нее вновь появится желание продолжать занятия.

"На данный момент Дарья планирует отдых. Два, три, четыре месяца, полгода – не знаю. Будет видно по ее состоянию. Когда отдохнет, когда уже будет готова продолжить работать, когда вновь появится желание, тогда можно будет продолжить", – цитирует слова отца Белодед издание Tribuna.

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Напомним, что после завоевания "бронзы" украинка расплакалась. Позже она опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram, в котором объяснила, что всегда мечтала о золотой награде.

Дарья призналась, что после поражения в полуфинале не хотела выходить на схватку за третье место, но мама дзюдоистки и по совместительству тренер попросила ее сделать это ради нее и папы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед остановилась за шаг до решающего противостояния, уступив японке Фуна Тонаки. В утешительном финале она на последних секундах одолела израильтянку Ширу Ришони.