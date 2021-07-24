Белодед не смогла выйти в финал на Олимпиаде-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не вышла в финал олимпийского турнира в весовой категории до 48 кг и в утешительном финале поборется за бронзовую медаль Токио-2020. В 1/2 финала 20-летняя киевлянка уступила местной спортсменке Фуна Тонаки.

Уже на 1-й минуте наша соотечественница удачно зашла на прием, однако судьи не стали оценивать это действие.

Активные действия японки и домашнее судейство привели к тому, что Дарье показали первое предупреждение (шидо).

Японка очень активно атаковала, поддавливая нашу соотечественницу, но при этом тоже заработав шидо. Было заметно, что Тонаки владела небольшим преимуществом в позиционной борьбе.

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Основное время не выявило победителя, а в дополнительное сильнее оказалась Тонаки, уложив украинку на лопатки, и удерживая ее необходимое время.

За бронзовую медаль Белодед будет бороться с Широй Ришони из Израиля. Начало в 12:10 по киевскому времени.

Напомним, что на пути в четвертьфинал Белодед победила представительницу Сербии Милицу Николич, а в 1/4 одолела Катарину Косту из Португалии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Белодед завоевала "серебро" чемпионата Европы, который проходил в столице Португалии Лиссабоне.