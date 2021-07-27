Третья медаль Украины: появилось видео церемонии награждения на Олимпиаде в Токио

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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Елена Костевич и Олег Омельчук

Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовые медали после победы в утешительном финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Кроме них в церемонии награждения приняли участие спортсмены из сборных Китая ("золото") и Олимпийского комитета России ("серебро").

Отметим, что коронавирусные ограничения вынудили организаторов внести коррективы в традиционную торжественную процедуру. Согласно новым правилам, атлеты самостоятельно берут медали и одевают их себе на шею.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эмоции украинских спортсменов, которые принесли нашей стране третью награду (все – бронзовые) на ОИ в Токио.

Костевич и Омельчук на пъедестале
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Костевич и Омельчук надели медали
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Украина заняла третье место на соревнованиях по стрельбе

Напомним, что в первый день ОИ в Токио бронзовую медаль завоевала дзюдоистка Дарья Белодед. Она разрыдалась после последнего поединка и объяснила, что мечтала о "золоте". Отец спортсменки заявил, что его дочь решила приостановить карьеру после третьего места на Играх.

Белодед (вторая справа) на церемонии награждения

Другую "бронзу" Украине принес шпажист Игорь Рейзлин. Для нашей страны эта награда стала первой в истории в этой дисциплине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в утешительном финале Костевич и Омельчук в напряженной борьбе победили дуэт из Сербии.

Олимпиада-2020Пулевая стрельбаЕлена КостевичОлег Омельчук