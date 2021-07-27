Третья медаль Украины: появилось видео церемонии награждения на Олимпиаде в Токио

Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовые медали после победы в утешительном финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Кроме них в церемонии награждения приняли участие спортсмены из сборных Китая ("золото") и Олимпийского комитета России ("серебро").

Отметим, что коронавирусные ограничения вынудили организаторов внести коррективы в традиционную торжественную процедуру. Согласно новым правилам, атлеты самостоятельно берут медали и одевают их себе на шею.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эмоции украинских спортсменов, которые принесли нашей стране третью награду (все – бронзовые) на ОИ в Токио.

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Напомним, что в первый день ОИ в Токио бронзовую медаль завоевала дзюдоистка Дарья Белодед. Она разрыдалась после последнего поединка и объяснила, что мечтала о "золоте". Отец спортсменки заявил, что его дочь решила приостановить карьеру после третьего места на Играх.

Другую "бронзу" Украине принес шпажист Игорь Рейзлин. Для нашей страны эта награда стала первой в истории в этой дисциплине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в утешительном финале Костевич и Омельчук в напряженной борьбе победили дуэт из Сербии.