Белодед разрыдалась в прямом эфире после боя на Олимпиаде-2020. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,9 т.
Дарья Белодед

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не смогла справиться с эмоциями после победы в бронзовом финале олимпийского турнира. Завоевав медаль Олимпиады-2020, 20-летняя киевлянка расплакалась в прямом эфире.

Нашу соотечественницу утешила ее тренер и мама, укутав в желто-синий флаг. Для Украины это стало первой наградой на играх в Токио.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Дарья Белодед расплакалась
Дарья Белодед не сдержала эмоций
Видео дня
Дарья Белодед завоевала "бронзу"
Дарья Белодед
Дарья Белодед на Олимпиаде после боя с Ришони

Напомним, что украинка является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2017 года.

В финале наша соотечественница уступила местной спортсменке Фуна Тонаки.

Дарья Белодед

16 апреля Белодед завоевала "серебро" чемпионата Европы, который проходил в столице Португалии Лиссабоне.

ЯпонияТокиоОлимпиада-2020ДзюдоДарья Белодед