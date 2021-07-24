Белодед разрыдалась в прямом эфире после боя на Олимпиаде-2020. Видео

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не смогла справиться с эмоциями после победы в бронзовом финале олимпийского турнира. Завоевав медаль Олимпиады-2020, 20-летняя киевлянка расплакалась в прямом эфире.

Нашу соотечественницу утешила ее тренер и мама, укутав в желто-синий флаг. Для Украины это стало первой наградой на играх в Токио.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Напомним, что украинка является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2017 года.

В финале наша соотечественница уступила местной спортсменке Фуна Тонаки.

16 апреля Белодед завоевала "серебро" чемпионата Европы, который проходил в столице Португалии Лиссабоне.