Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов 23 апреля 2024 года был задержан Следственным комитетом РФ по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и отправлен под арест. 24 апреля 2024 года он был отстранён от должности министром Сергеем Шойгу.

С 2012 года Иванов занимал должность замглавы правительства Московской области, когда губернатором области был Сергей Шойгу. С 2013 по 2016 год Иванов был генеральным директором АО "Оборонстрой", а затем назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. В Минобороны курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил России. Отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку.

Во время пандемии в 2020 году курировал строительство 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны, а также строительство главного храма вооруженных сил. 23 апреля 2024 г. он был задержан на рабочем месте правоохранительными органами. Ему грозит до 15 лет колонии. 24 апреля арестован судом на 2 месяца. Иванов своей вины не признал. Вторым арестованным по делу о взятке стал глава компании "Волжский берег" Сергей Бородин, находившийся в дружеских связях с замминистра обороны РФ и занимавшийся вопросами строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны. Возглавляемая Бородиным компания строила имение Иванова в Тверской области. У Бородина вместе с женой Иванова Светланой Маниевич был общий бизнес.

По некоторым данным, подлинной причиной ареста Иванова является подозрение в государственной измене. Однако адвокат Иванова заявил, что подзащитный обвиняется только в получении взятки, а информация о госизмене неправдива. Стало широко известно, что семья Иванова прятала элитную недвижимость суммой 1 млрд рублей. В 2019 году Иванов был включен в рейтинг "Самые богатые силовики России – 2019" с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей, при этом доход самого Иванова оценен в 13,6 млн. рублей. Иванов и его жена потратили более миллиона евро на отдых на Лазурном берегу, причём личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением оккупированного Мариуполя. Жена Иванова формально развелась с мужем после того, как он попал под санкции, чтобы не попасть во вторичные санкции, но продолжала при этом тратить в странах Евросоюза деньги.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Иванов был включен в списки санкций США и Великобритании из-за поддержки российской агрессии и ответственности за развязывание войны. Вскоре попал под санкции Евросоюза, Австралии, Японии, Украины, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии. Временно оккупированные Россией территории Украины стали для Иванова настоящей золотой жилой. Все подрядчики Минобороны платят "откаты", при этом на строительство на оккупированных территориях выделяют средств в 3-4 раза больше обычного. Об этом не мог не знать министр обороны РФ, кошельком которого считают Иванова. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин называл Иванова "казнокрадом" и критиковал его в присутствии самого Путина. Сам Иванов после смерти Пригожина активно занимался захватом материальных активов главы ЧВК. Есть сведения, что Иванов требовал от Пригожина-младшего передать нефтегазовые месторождения в Сирии и алмазные месторождения в ЦАР, которые контролируют ЧВК Вагнер.

Спикер президента России Д.Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован о задержании Иванова. Об этом предупредили и министра обороны Сергея Шойгу. По данным прокремлёвских источников, ФСБ пять лет собирала материалы на Иванова. Приказ об аресте Иванова вроде бы отдал лично Владимир Путин. Поэтому Иванова подозревают в госизмене, а взятка – это, так, для широкой публики. Пока что в Москве говорить публично о госизмене не хотят из-за большого скандала.

Президент РФ якобы дал команду на арест после того, как его удалось убедить, что речь идёт именно о госизмене, ведь за коррупцию, считают многие оппозиционные российские медиа, "никто бы никого не задерживал". Оперативной разработкой Иванова занимался департамент военной контрразведки, которому обычно не свойственно вести коррупционные вопросы. Оперативники проводят следственные мероприятия на даче Иванова в Дагестане.

Иванов руководил всем крупным строительством Минобороны, в частности, парка "Патриот", космодрома "Восточный". После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он занимался проектом по восстановлению оккупированного Мариуполя. В семье Ивановых есть особняк на Рублёвке и дворянский дом XIX века на Пречистенке в Москве – каждый объект стоит около 600 миллионов рублей. Тимур Иванов и его супруга являются неизменными героями светской хроники. В прессе появлялись публикации о подаренном Ивановым жене автомобиле "Aston Martin" стоимостью около 100 тыс. долларов, очередной день рождения Светланы, празднование которого проходило в московском Императорском яхт-клубе с участием звёзд шоу-бизнеса, а его организация и проведение стоили несколько миллионов.

В марте 2013 года Тимур Иванов оказывается рядом с Шойгу, возглавив "Оборонстрой", специализирующийся на строительстве жилья для военнослужащих, а также социально значимых и стратегически важных объектов Минобороны. "Оборонстрой" - бездонное дно для коррупционных возможностей, но до сих пор это не влекло задержания. Версий происходящего две: усиление группы силовиков, которые начинают показывать не столько, что нет неприкосновенных фигур, сколько – что правила игры меняются: теперь они и только будут контролировать основные потоки в стране. Следовательно, новые правила игры таковы, что все коррупционные потоки теперь будут идти только через ФСБ, и это утверждено на самом высоком уровне. Потому задержание Иванова точно не борьба с коррупцией, а перераспределение потоков. Можно не сомневаться, что после первого испуга через 2-3 недели все начнут снова воровать с новой силой. А коррупционная рента вырастет в разы. Вторая возможная причина ареста Иванова – государственная измена. В конце концов, Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки. Все знали, что он – ключевой коррупционер в структуре Минобороны РФ, однако санкции против Иванова были применены только после того, как произошли подозрения в отношении государственной измены