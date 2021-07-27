Украинец установил олимпийский рекорд на Играх в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в заплывах на 800 метров вольным стилем. Наш соотечественник на Играх в Токио преодолел дистанцию за 7 минут, 41 секунд и 28 сотых.

Это достижение уроженцу Ривного покорилось 27 июля в предварительной гонке. Романчук выиграл свой заплыв и с первого места вышел в финал соревнований.

Михаил не стал форсировать события и первую половину провел в среднем темпе, но при этом постоянно находился в топ-3. Однако, преодолев 450 метров дистанции, украинец захватил лидерство, которое никому не отдал до финиша.

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Вместе с Романчуком за медали поспорит еще один представитель Украины Сергей Фролов. Он забронировал себе место в финале с седьмым временем.

Отметим, что финал Олимпиады-2020 на дистанции 800 метров вольным стилем пройдет в четверг, 29 июля. Начало – в 4:30 утра по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина по состоянию на 27 июля завоевала на Олимпийских играх в Токио три бронзовые награды.

Призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, а также представители стрельбы из пистолета – Елена Костевич и Олег Омельчук.