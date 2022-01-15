Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"

Украинский наставник итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера, сообщает официальный Twitter генуэзцев. У себя в соцсетях команда поблагодарила тренера и его помощников за проделанную работу.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

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В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

По информации различных СМИ после отставки тренерского штаба "Дженоа" заплатит украинцу компенсацию в 20 миллионов евро.

Отметим, что руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной страны.

Квадра 24 марта сыграет с Россией полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января Шевченко пережил эмоциональный момент в гостевом матче против "Милана".

В начале первого тайма зрители, собравшиеся на легендарном "Сан-Сиро" устроили в честь украинца потрясающий перфоманс.

Сам матч между "Миланом" и "Дженоа" завершился в дополнительное время победой миланцев 3:1.

Как футболист, Шевченко выиграл Золотой мяч в 2004 году и Лигу чемпионов в 2003 году.

До Шевченко "Дженоа" тренировал Давиде Баллардини.

Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений. 6 ноября 2021 года Баллардини был уволен.

После того, как Шевченко закончил карьеру футболиста в 2012 году он ушел учиться на тренерских курсах.

По завершению Андрей Николаевич попал в национальную команду Украины, став в 2016 году помощником Михаила Фоменко. В июле того же года, Шевченко стал официально главным тренером сборной Украины, подписав двухлетний контракт.

После чемпионата Европы в этом году Шевченко попрощался с Украиной, решив продолжить тренерскую карьеру в каком-либо из клубов.

Наибольший интерес для специалиста вызвало предложение из Италии , которую он хорошо знает, учитывая его прошлое в Милане (127 голов в период с 1999 по 2006 год).

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

С "сине-желтыми" Шева провел 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.