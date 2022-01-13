Шевченко уволят из 'Дженоа' с сумасшедшей компенсацией – СМИ

Украинец Андрей Шевченко в ближайшие дни будет отправлен в отставку с поста главного тренера итальянской "Дженоа". Отрицательные результаты выступления аутсайдера Серии А под руководством бывшего тренера сборной Украины склоняют клуб к смене наставника.

Итальянское издание TuttoMercatoWeb пишет, что даже успешная игра "Дженоа" в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана", который пройдет в четверг, 13 января, вряд ли изменит желание боссов клуба. К тому же выступления генуэзцев не располагают к оптимизму во встрече с бывшим клубом Шевы.

Отмечают, что в случае отставки тренерского штаба "Дженоа" заплатит компенсацию в 20 миллионов евро! При том, что к работе Шевченко и его помощники приступили чуть более двух месяцев назад – 7 ноября.

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Также 13 января представители "Дженоа" проведут переговоры с французским тренером Руди Гарсия, который считается главным претендентом на замену украинцу.

Француз ранее работал в "Лионе", "Марселе", "Лилле" и итальянской "Роме". Гарсия доходил до финала Лиги Европы-2018 с "Марселем", а с "Лиллем" выигрывал чемпионат и Кубок Франции в 2011-м.

Также на место Шевченко в "Дженоа" претендуют еще четыре тренера. Пока же команда плетется в хвосте турнирной таблицы Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше прокомментировали "назначение" Шевченко главным тренером сборной.

Недавно президент "Дженоа" категорично высказался об отставке Шевченко после поражения конкуренту.