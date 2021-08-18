Официально: назван новый главный тренер сборной Украины по футболу. Кто он такой и первая реакция

Александр Петраков стал временным исполнителем обязанностей главного тренера сборной Украины. На этом посту он сменил Андрея Шевченко.

Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Решение было принято на заседании исполкома организации.

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"Перспективы сборной после трех ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие. Пять игр – это не клубный футбол, поэтому каждая игра – это финал. Как на чемпионате мира: вышел на поле, выиграл и прошел дальше, нет – поехал домой. Все, только так. Игроки меня знают, я их знаю. Мы все друг друга хорошо знаем. Я уже разговаривал с игроками, так что посмотрим", – прокомментировал свое назначение Петраков.

Новый наставник будет готовить "желто-синих" к ближайшим матчам отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября), а также спаррингу с чехами (8 сентября). Украинцы неудачно стартовали в квалификации к Мундиалю, трижды подряд сыграв вничью 1:1.

Отметим, что большую часть карьеры 64-летний Петраков работал с молодежными командами. Под его руководством сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира до 20 лет, который прошел в 2019 году в Польше.

Напомним, что 1 августа Шевченко объявил о том, что у него закончился контракт со сборной Украины. Как удалось узнать OBOZREVATEL, УАФ и Андрей Николаевич не сумели договориться о финансовой стороне соглашения.

Главным кандидатом на этот пост сразу же стал Сергей Ребров, который три года подряд выигрывал чемпионат Венгрии с "Ференцварошем", а летом 2021 года возглавил "Аль-Айн". Украинская ассоциация футбола и наш соотечественник прилагали всевозможные усилия, чтобы договориться с руководством клуба из ОАЭ, но им это не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван расширенный состав нашей национальной команды на матчи отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В следующих поединках подопечные Петракова встретятся с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).