Андрей Шевченко официально возглавил клуб в Италии

Бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба "Дженоа". О контракте клуб из Генуи сообщил на своей странице в социальных сетях.

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister! 🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach. 🇺🇦 #Шевченко 📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc

"Футбольный клуб "Дженоа" сообщает, что Андрей Шевченко достиг соглашения с "777 Partners" и будет руководить "грифонами" до 30 июня 2024 года. Genoa CFC и "777 Partners" тепло приветствуют господина Шевченко и желают ему плодотворной работы у руля старейшего клуба Италии", – говорится на сайте команды.

"Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Генуе ее великую историю", – прокомментировал свое подписание Шевченко у себя в Twitter.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN