Андрей Шевченко официально возглавил клуб в Италии

Бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба "Дженоа". О контракте клуб из Генуи сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Футбольный клуб "Дженоа" сообщает, что Андрей Шевченко достиг соглашения с "777 Partners" и будет руководить "грифонами" до 30 июня 2024 года. Genoa CFC и "777 Partners" тепло приветствуют господина Шевченко и желают ему плодотворной работы у руля старейшего клуба Италии", – говорится на сайте команды.

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"Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Генуе ее великую историю", – прокомментировал свое подписание Шевченко у себя в Twitter.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

Отметим, что 99,9% акций клуба владеет американская инвестиционная компания "777 Partners". В сентябре весь пакет акций был куплен за 150 миллионов евро.

Клуб из Генуи был основан в 1893 году. Команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. В последний раз – в сезоне-1923/24.

Как футболист, Шевченко выиграл Золотой мяч в 2004 году и Лигу чемпионов в 2003 году.

Напомним, что несколько дней назад "Дженоа" уволил Давиде Баллардини.

Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений.

После того, как Шевченко закончил карьеру футболиста в 2012 году (с четырьмя годами опыта в киевском "Динамо") он ушел учиться на тренерских курсах.

По завершению Андрей Николаевич попал в национальную команду Украины, став в 2016 году помощником Михаила Фоменко. В июле того же года, Шевченко стал официально главным тренером сборной Украины, подписав двухлетний контракт.

После чемпионата Европы в этом году Шевченко попрощался с Украиной, решив продолжить тренерскую карьеру в каком-либо из клубов.

Наибольший интерес для специалиста вызвало предложение из Италии , которую он хорошо знает, учитывая его прошлое в Милане (127 голов в период с 1999 по 2006 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

С "сине-желтыми" Шева провел 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.

На момент написания новости "Дженоа" с 9 очками занимает 16-е место в Серии А.