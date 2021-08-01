Шевченко ушел из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попрощался с национальной командой. Об этом наставник написал у себя в Instagram.

Специалист поблагодарил президента УАФ и исполком за предоставленную возможность поработать со сборной. Андрей Николаевич также благодарен каждому, кто помогал и был причастен к команде.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", – написал Андрей Николаевич.

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Также Шевченко выразил большую благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

"Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня прошлого года Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

На Евро-2020 Украина дошла до четвертьфинала, где разгромно уступила Англии.

Несмотря на крупное поражение сборной и ее главному тренеру в Борисполе украинские болельщики устроили овации.

В одном из своих недавних интервью Шевченко подчеркнул, что хотел бы работать главным тренером в каком-то клубе.