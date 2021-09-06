В УАФ впервые подробно рассказали об уходе Шевченко из сборной Украины

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий опроверг слова Андрея Шевченко о том, что с ним никто не связывался по вопросу продления контракта со сборной Украины. По словам функционера, соглашение наставника действовало до 30 июля 2021 года.

В эфире программы "Великий футбол" УАФ показала скриншот письма, которое было отправлено Шевченко. В нем было указано, что переговоры о пролонгации соглашения должны были состояться 2 или 3 августа.

Записоцкий рассказал, что, несмотря на договоренность, встреча с Андреем Николаевичем так и не состоялась. Он заявил, что ни бывший тренер сборной Украины, ни его представитель так и не вышли на связь с представителями УАФ.

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Функционер также отметил, что сложности с назначением нового наставника национальной команды были связаны с тем, что в организации не имели плана "Б", поскольку были уверены в том, что Шевченко останется на своем посту.

Напомним, что 1 августа Андрей Николаевич объявил о том, что у него закончился контракт со сборной Украины. Позже стало известно, что причиной, по которой он не был продлен, кроется в финансовой стороне вопроса. На место бывшего игрока "Динамо", "Челси" и "Милана" был назначен Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что хотел пролонгировать соглашение с национальной командой.