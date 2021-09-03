'Я не говорил, что ухожу!' Шевченко сделал заявление о работе со сборной Украины после Евро-2020

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что не собирался покидать свой пост. После чемпионата Европы-2020 специалист и его штаб были готовы продлить свое соглашение с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

"Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт", – сказал Шевченко на специальном брифинге, информирует Tribuna.com.

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Легендарный футболист сообщил, что ему не поступало предложение переподписать действующий контракт. "После Евро мы приняли решение продлить контракт. По приезду в Киев я встретился с президентом УАФ Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале Евро – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу", – рассказал экс-наставник "желто-синих".

Напомним, Андрей Шевченко провел пять лет на посту главного тренера сборной Украины. Он вывел команду в четвертьфинал Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко покинул сборную Украины из-за финансовых разногласий с УАФ. Преемником легенды футбола стал Александр Петраков, который был назначен с приставкой "исполняющий обязанности".