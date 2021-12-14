Шевченко добыл первую победу с "Дженоа" в Италии

Итальянский клуб "Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко, в 1/16 финала Кубка Италии обыграл "Салернитану". Встреча завершилась со счетом 1:0, что стало первой победой украинского тренера за шесть матчей, что он руководит командой. До этого были одна ничья и четыре поражения в Серии А.

Матч прошел без высоких скоростей с большим количеством неточных передач и с малым – голевых моментов. "Дженоа" смог реализовать едва ли не единственный свой шанс.

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На 77-й минуте Каллон точно навесил с левой границы штрафной на угол вратарской, и Экубан не без помощи рикошета головой пробил в ближнюю девятку.

Больше голов зрители не увидели. В 1/8 финала клуб из Генуи сыграет против "Милана".

"Дженоа" – "Салернитана" 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 76 Экубан.

Дженоа – Шемпер, Сабелли, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо (Гильоне, 46), Эрнани (Туре, 89), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 60), Дестро (Каллон, 60), Экубан.

Салернитана – Фьорилло, Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Ярошиньски, Ди Таккьо, Скьявоне (Оби, 65), Кастанос (Кулибали, 75), Кешрида, Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 65).

Предупреждения: Скьявоне (11), Гальдамес (21), Васкес (32), Вергани (45), Ди Таккьо (57).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории" и опустился на 19-е место. После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.

Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).

Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.

Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.