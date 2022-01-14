Шевченко в овертайме упустил победу над "Миланом", подписав себе приговор. Видео

Футбольный клуб "Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко, проиграл "Милану" в 1/8 финала Кубка Италии, вылетел из турнира, а украинец вплотную приблизился к своему увольнению. Матч завершился со счетом 3:1, при этом решающие голы были забиты в дополнительное время.

После легкой победы над "Дженоа" 3:0 в 15-м туре Серии А 1 декабря, миланцы вышли на поле "Сан Сиро" заметно расслабленными. Команде Стефано Пиоли не хватало агрессивности. Тот прессинг, что обычно приносил результат "красно-черным", полностью отсутствовал. Зрители в первом тайме так и не увидели ни фирменных подключений из глубины, ни острых выпадов.

На 18-й минуте "Дженоа" наказал соперника за такое отношение к игре. После отличной подачи с углового Эстегор в великолепном прыжке головой вбил мяч в нижний угол – 0:1.

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После забитого гола скорости возросли, однако контролировал ситуацию по прежнему "Дженоа". Хозяева за оставшееся до перерыва время так ничего острого и не создали.

Уже в дебюте второй половины "Милан" мог забивать. После подачи со штрафного лишь безумный прыжок Адриана Шемпера спас "Дженоа" от верного гола.

Большую часть времени "Дженоа" успешно защищался, грамотно располагаясь в обороне. "Милану" мало что удавалось сделать. Даже Экубан старался сразу возвращаться, чтобы помогать своим защитникам.

Но на 74-й минуте идеальный "выстрел" Оливье Жиру не оставил шансов команде Шевченко.

Тео Эрнандес отборолся на фланге и сделал поперечную передачу на француза. Тот освободился от опеки Баскеса и идеально пробил головой с близкого расстояния в левый верхний угол – 1:1.

В основное время зрители голов больше не увидели и судьба путевки решилась в дополнительное время.

На 102-й минуте Леау пытался сделать навес на дальнюю штангу резаной подачей, но мяч сорвался с ноги и по немыслимой траектории залетел за спину Шемперу – 2:1.

Точку в матче поставил на 112-й минуте Салемакерс, завершив контратаку россо-нери.

В четвертьфинале "Милан" сыграет с победителем пары "Лацио" - "Удинезе". Эти команды сыграют между собой 18 января.

Напомним, что судьба Шевы в "Дженоа" висит на волоске. С того момента, как он 7 ноября возглавил команду, его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в Кубке Италии, где победил "Салернитану".

По информации различных СМИ в случае отставки тренерского штаба "Дженоа" заплатит украинцу компенсацию в 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной страны.

Квадра 24 марта сыграет с Россией полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2022.