Не "Милан" и не "Челси": Шевченко может возглавить легендарный клуб – СМИ

Бывший нападающий "Челси" и "Милана" очень хочет снова поработать в Великобритании после того, как ушел с поста главного тренера сборной Украины. Как сообщает The Sun, cвою заинтересованность в услугах нашего соотечественника уже обозначил шотландский "Селтик".

45-летний Шевченко сейчас абсолютно свободен и открыт к любым предложениям. Экс-форвард, который является лучшим бомбардиром национальной украинской команды (48 голов), летом проводил переговоры с различными командами, но стороны так ни о чем и не договорились.

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Украинец надеется, что его звездного имени будет достаточно, чтобы соблазнить легендарный британский клуб рискнуть. Еще одним плюсом для Шевченко является разрешение на работу, с которым не должно возникнуть никаких проблем, так как бывшая звезда "Челси" уже много лет имеет свой дом в Англии.

За свою карьеру Шевченко сыграл 759 матчей, в которых забил 369 мяч. В составе сборной Украины провел 111 поединков, записав на свой счет 48 голов.

Шева начал свою тренерскую карьеру в качестве помощника Михаила Фоменко в феврале 2016 году.

В июле этого же года он заключил пятилетний контракт с ФФУ и вывел сборную на Евро-2020

Под его руководством сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.