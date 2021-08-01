Стало известно, почему Шевченко ушел из сборной Украины

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко ушел из национальной команды, так как не смог договориться о финансовых условиях. Об этом OBOZREVATEL сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Специалист просил на весь тренерский штаб 3 млн долларов. Украинская ассоциация футбола настаивала на контракте в полтора. При этом на Евро-2020 сборная заработала 16 млн евро.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к президенту к УАФ Андрею Павелко, однако ответ не полчил.

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Напомним, что 1 августа у себя в Instagram Шевченко опубликовал заявление, в котором попрощался с национальной командой при том, что 7 июня прошлого года контракт был продлен. Договор подразумевал работу в команде до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

На Евро-2020 Украина дошла до четвертьфинала, где разгромно уступила Англии.

Несмотря на крупное поражение сборной и ее главному тренеру в Борисполе украинские болельщики устроили овации.

В одном из своих недавних интервью Шевченко подчеркнул, что хотел бы работать главным тренером в каком-то клубе.