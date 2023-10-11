'Знаю, на что он способен': тренер Уайлдера запутался с прогнозом на бой Усик – Фьюри

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) Малик Скотт считает британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) фаворитом поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). При этом он выразил уверенность в том, что перфоманс Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, в бою с Фрэнсисом Нганну сделает более предпочтительными шансы будут уже у украинца.

Об этом Скотт заявил в интервью YouTube-каналу EsNews, пишет портал Boxing Social. Бывший чемпион США среди любителей от метил, что ему категорически не понравился бой Усика с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО), в котором, по мнению тренера Уайлдера, украинец выглядел крайне неубедительно.

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"Раньше я видел бой Усик – Фьюри как 50 на 50, а сейчас я бы поставил на Фьюри. Шансы где-то 70/30. То, как Усик выглядел в своем последнем бою против Дюбуа, мне не особо понравилось. Да, он выглядел очень хорошо, но я просто знаю, на что он способен. Мне нравится тот Усик, который дважды дрался с Энтони Джошуа. Прямо сейчас мы отдаем предпочтение Фьюри, но я уверен, что через четыре недели мы отдадим предпочтение Усику", – сказал Скотт.

Ранее экс-тренер Усика Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Фьюри, который 29 сентября подписал соглашение на супербой с украинцем. Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Александра Усика и Тайсона Фьюри. В свою очередь отец британца Джон назвал боксера, который сможет за минуту нокаутировать украинца.

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