Я часто слышу это на консультациях. Человек сидит напротив, выглядит умным, взрослым, самодостаточным — и вдруг говорит тихо, почти извиняясь: "Возможно, со мной что-то не так... Я все время сомневаюсь в себе".

Далее текст на языке оригинала

У воєнний час таких історій стало більше. Нервова система виснажена, тривога — фоном, реальність постійно хитається. І саме в цьому ґрунті газлайтинг приживається особливо легко. Бо газлайтеру не потрібно ламати людину силою. Достатньо змусити її сумніватися у власних відчуттях.

Я хочу розповісти про 7 ознак газлайтингу так, як бачу це у реальних людях і реальних історіях — не в підручниках, а в житті.

1. Ви постійно чуєте: "Ти все не так зрозуміла"

Починається завжди невинно. Ви говорите про факт — вам відповідають інтерпретацією. — "Я такого не казав". — "Ти перебільшуєш". — "Тобі здалося".

З часом ви перестаєте сперечатися. Бо сперечатися з реальністю, яку вам переписують, виснажливо. І поступово з’являється думка: можливо, проблема справді в мені.

Газлайтинг — це не про брехню. Це про системне знецінення вашого сприйняття світу.

2. Ви починаєте сумніватися у власній пам’яті

Одна з найнебезпечніших ознак. Людина буквально віддає іншому право бути "хранителем істини". — "Ти знову плутаєш". — "Цього не було". — "Ти неправильно пам’ятаєш".

І ви ловите себе на тому, що перепитуєте, перевіряєте повідомлення, прокручуєте розмови в голові, ніби шукаєте докази… для себе ж.

3. Ви постійно виправдовуєтесь — навіть коли нічого поганого не зробили

Це дуже показовий момент. Людина з адекватною самооцінкою захищає позицію. Людина під газлайтингом — захищає право відчувати.

— "Я не хотіла образити…" — "Можливо, я надто чутлива…" — "Я просто поясню…"

Газлайтер формує у вас роль "винного за замовчуванням".

4. Ваші емоції системно знецінюють

Ви злі — вам кажуть, що ви істерична. Ви сумуєте — "перестань драматизувати". Ви радієте — "нічого особливого".

З часом людина перестає довіряти власним емоціям. А це прямий шлях до втрати контакту з собою — і до емоційного вигорання.

5. Поруч із цією людиною ви стаєте "не собою"

Дуже часта фраза клієнтів: "Я раніше була іншою. Впевненою. Живою. А зараз — ніби зменшилась".

Газлайтинг змінює соціальну роль. З партнера, колеги чи друга ви непомітно переходите у роль того, кого "треба виправити".

6. Ви боїтеся говорити прямо

Бо знаєте: будь-яке слово може бути використане проти вас. — "Я жартував". — "Ти знову все перекрутила". — "Ти агресивна".

У результаті з’являється мовчання. А мовчання — найзручніше середовище для газлайтера.

7. Після спілкування з цією людиною вам завжди гірше, ніж було

Це головний маркер. Не слова. Не логіка. А стан після контакту. Розгубленість. Вина. Сумнів. Втома. Здорова взаємодія може бути складною, але вона не руйнує ідентичність. Газлайтинг — руйнує.

Чому у воєнний час газлайтингу більше?

Тому що ми всі живемо у нестабільності. Коли світ навколо непередбачуваний, людина шукає опору. І якщо ця опора — токсична, вона тримає ще міцніше.

Газлайтер часто виглядає сильним, впевненим, "раціональним". Але насправді його сила — у вашій втраті впевненості.

Що важливо зрозуміти

Газлайтинг — це не ваша слабкість. Це чужа стратегія контролю.

І перший крок до виходу — повернути собі право вірити собі. Своїм відчуттям. Своїй пам’яті. Своїй реакції.

Як психологиня, я завжди кажу: якщо поруч із кимось вам постійно здається, що з вами "щось не так" — це привід не виправляти себе, а уважно подивитися на того, хто поруч.

Бо іноді проблема не у вашій чутливості. А в тому, що вас навчили сумніватися у власній реальності.