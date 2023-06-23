'Вымотает и нокаутирует': легенда бокса дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) выйдет победителем в поединке против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник измотает соперника быстрой работой на ногах на протяжении всех 12 раундов после чего нокаутирует.

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Такое мнение выразил легендарный чемпион мира Хасим Рахман в интервью YouTube-каналу FightHype, пишет портал Boxing Social. Он подчеркнул, что Усик не даст Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, наваливаться на себя, а сам Фьюри просто устанет бегать за украинцем.

"Самое большое преимущество Тайсона Фьюри в том, что большинство тяжеловесов очень медленные, и он использует бокс против них. Но Усик находится в расцвете сил и, думаю, что он может победить Тайсона Фьюри. Габариты Фьюри были бы преимуществом с большинством супертяжей, которые просто стоят перед тобой и на которых Фьюри может просто навалиться. Но Усик не такой боец, он не позволит ему просто использовать свой вес и свой размер. Усик будет использовать рывки и делать это все 12 раундов, и, думаю, что Тайсон выдохнется. Усик вымотает его и, возможно, нокаутирует", – сказал Рахман.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Украинский боксер рассказал, что собирается устроить бой с британцем. Также Александр обвинил своего соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому Королю. В ответ в команде Тайсона отметили, что Усика интересуют только деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Александре Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джони Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем.

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