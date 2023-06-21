Бывший чемпион мира тяжелого веса Джони Нельсон, который дольше всех в истории удерживал титул сильнейшего в дивизионе, обвинил британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) во лжи. Американец, который провел 12 успешных защит пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и владел им 6,5 лет, выразил уверенность в том, что британец не очень хочет драться с Александром Усиком (20-0, 13 КО).

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Об этом Нельсон заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out, пишет портал Boxing Scene. Экс-боксер отметил, что Фьюри попросту не верит в свою победу над Усиком, поэтому старается заполучить для себя максимальный гонорар за бой, а также врет о том, что с ним никто не хочет драться.

"Похоже, Тайсон Фьюри не верит, что побьет Усика. Так что все требования, все переговоры, вся суета могут заключаться лишь в том, чтобы выжать из него как можно больше в финансовом плане. Я не буду одним из этих дураков, которые пускают дым себе в задницу. Я вижу все это насквозь. Тайсон может драться, и заслуживает львиной доли гонорара, но я не куплюсь на эту хр*нь, что никто не хочет с ним драться", – сказал Нельсон.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому Королю.

В ответ в команде Цыганского Короля отметили, что Усика интересуют только деньги. Через некоторые время Фьюри вдруг сменил риторику в своих высказываниях об украинце, пожелав ему удачи.

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