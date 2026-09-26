Россия атаковала Киев: произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие

Утром 26 сентября Россия вновь нанесла удары по Киеву. В результате вражеской атаки в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме и магазине, пострадали как минимум четыре человека.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Всего за ночь враг атаковал четыре района столицы.

Соломенский район

Взрывы в Соломенском районе прогремели утром 26 сентября: столица вновь оказалась под атакой российских дронов.

"В Соломенском районе в результате падения БПЛА возник пожар в 5-этажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже дома", – рассказал Кличко.

По состоянию на 07:36 из пострадавшего дома были спасены 20 жильцов.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается", – отметил мэр.

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К 07:47 число пострадавших удвоилось.

"На данный момент четыре человека пострадали в жилом доме в Соломенском районе, где возник пожар в результате падения БПЛА. Экстренные службы работают на месте", – написал Кличко.

08:50 Кличко сообщил, что в результате падения БПЛА в офисном здании в Соломенском районе возник пожар и задымление.

Россияне также атаковали Соломенский район ночью.

Тогда в результате падения БПЛА возник пожар на крыше офисного здания. Пожар был потушен спасателями.

Дарницкий район

Ночью из-за российских ударов в районе вспыхнул пожар на территории рядом со складскими зданиями. До утра его ликвидировали.

Оболонский район

В Оболонском районе обломки упали рядом с жилым домом. Повреждены и выбиты окна. Разрушений и возгорания не было.

Святошинский район

В Святошинском районе в результате падения БПЛА на территорию ТРЦ произошло возгорание и разрушение одного из магазинов. Пожар ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 сентября Россия вновь атаковала Киев, произошли пожары. Погиб 14-летний мальчик.

К вечеру в столице погибли семь человек, пострадали 59.

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