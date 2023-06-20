"У него есть рты, которые нужно кормить": Фьюри неожиданно высказался об Усике

Британский чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Александре Усике (20-0, 13 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что понимает желание украинца заработать максимальный гонорар за поединок за звание абсолюта.

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Именно этим в интервью Foxify Trade Twitter Spaces Фьюри объяснил срыв боя 29 апреля, пишет портал Boxing Scene. Он выразил уверенность в том, что противостояние с Усиком состоится, а сам Тайсон уверенно разберется с соперником и соберет все пояса дивизиона.

"Единственная причина, по которой бой не состоялся в апреле, это то, что Усик хочет больше денег. Так что я не виню его за это, потому что, в конце концов, у нас короткая карьера и это бизнес. Это не то, что "я ненавижу Усика" или "о, боже, Усик со мной не подрался". Это бизнес. Усик ждет больших денег, 100 миллионов долларов, которые он получит от саудитов за бой в ноябре или когда-либо еще. Так что я не могу на него обидеться. Я знаю, что он семейный человек, и у него есть рты, которые нужно кормить, поэтому я желаю ему удачи. Это не личное, это спорт для одного и бизнес для двоих. Но, когда мы встретимся наконец, я уничтожу его, это факт", – сказал Фьюри.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому королю. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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