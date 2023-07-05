"Все подписано": в команде Усика сделали заявление о бое с Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) подписал контракт на поединок против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Наш соотечественник надеется, что выйдет в ринг против Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, будущей зимой в Саудовской Аравии.

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Об этом на свой странице в социальной сети Twitter написал менеджер украинского боксера Эгис Климас. Он рассказал, что команда Усика поставила подпись под соглашением с компанией Skill Challenge Promotions, которая занимается организацией поединка Александра и Тайсона.

"Да, мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Skill Challenge Promotions за усилия в организации этого поединка. Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено", – подчеркнул Коимас.

Ранее промоутел Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о том, что британец не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Украинский боксер рассказал, что собирается устроить бой с британцем. Также Александр обвинил своего соперника во вранье, а затем обратился к Цыганскому Королю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Александре Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

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