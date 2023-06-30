'Прекратите нести бред': Фьюри принял окончательное решение по бою с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не намерен выходить в ринг против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в декабре нынешнего года. Планировалось, что бойцы определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе на шоу в Саудовской Аравии.

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Об этом в интервью talkSport заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен. Представитель Цыганского короля отметил, что саудовская компания Skill Challenge намерена перенести грандиозный вечер бокса на начало будущего года, а также обвинил Усика в срыве попыток организовать долгожданный бой.

"Тайсон не будет драться на шоу Skill Challenge в декабре, потому что они говорят о переносе шоу на январь. Думаю, они перенесут его на первый квартал 2024 года, это их дело. Тайсон действительно хочет драться, и мы должны сделать так, чтобы это произошло. В этом году мы уже трижды пытались организоваться бой с Усиком. Несмотря на всю ту чушь в социальных сетях, украинец этого не хотел. Он хочет подождать и получить свои 70 миллионов долларов в Саудовской Аравии, и я это понимаю. Я это прекрасно понимаю, но прекратите нести бред о том, что бой срывается из-за Тайсона", – сказал Уоррен.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Украинский боксер рассказал, что собирается устроить бой с британцем. Также Александр обвинил своего соперника во вранье, а затем обратился к Цыганскому Королю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Александре Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

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