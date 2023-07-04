'Политика рушит его наследие': Белью шокирован ситуацией с боем Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью назвал шокирующим очередной отказ Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) от поединка против Александр Усика (20-0, 13 КО) в нынешнем году. Экс-боксер из Ливерпуля отметил, что его соотечественник обязан принимать участие в самых больших боях.

Видео дня

Об этом Белью заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Он выразил уверенность в том, что на Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера негативно влияют подковерные игры и самомнение самомнение самого Тайсона, а кроме того, назвал Фьюри очень классным боксером.

"Это шок. Печальный шок. Не знаю, что сказать. Я просто хочу видеть Тайсона в самых больших боях, которые могут бить лишь раз в жизни у парней из супертяжелого дивизиона. Он великолепный и потрясающий боксер. Политика или эго разрушают его наследие. Потому что после всего, что произошло, его будут помнить как парня, который дрался с соперниками по два-три раза. Это не то чего бы мне хотелось. Я желаю ему только добра. Мне нравится то, за что он бьется. Я думаю, что он хороший парень. Надеюсь, что он проложит себе путь и со всем разберется", – сказал Белью.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Украинский боксер рассказал, что собирается устроить бой с британцем. Также Александр обвинил своего соперника во вранье, а затем обратился к Цыганскому Королю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Александре Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!