Усику посоветовали драться с Кличко перед боем с Фьюри

Объединенному чемпиону мира супертяжелого веса Александру Усику (21-0, 14 КО) следует пригласить в свой тренировочный лагерь накануне противостояния с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) легендарного Владимира Кличко. В подготовительных боях это поможет украинцу смоделировать оппозицию со стороны Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, включая его физические данные.

Такое мнение в интервью сайту bestgamblingsites.com выразил экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч. Бывший британский боксер подчеркнул, что Кличко сможет передать соотечественнику опыт своего поединка против Фьюри, а также будет серьезным спарринг-партнером для Усика.

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"Чтобы подготовиться к Фьюри, Усику нужен кто-то ростом минимум два метра. Владимир Кличко был бы хорошим спарринг-партнером для Усика, он спортсмен мирового уровня с высоким ростом и размахом рук, который может дать украинцу жесткий спарринг. Но в то же время, нет того, кто был бы так же хорош, как Фьюри, кто мог бы сравниться с Фьюри, его габаритами и весом, поэтому вы не сможете скопировать Фьюри", – сказал Фроч.

Ранее он рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Александр и Тайсон подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Кроме того, стало известно, запланирован ли реванш между украинцем и британцем. Также промоутер Боб Арум назвал гонорар Фьюри за ближайшие поединки.

В свою очередь бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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