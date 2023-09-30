"Тайсон Фьюри получил травму. Бой с Усиком отменен". Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой века

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) считает, что бой между чемпионом WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британским обладателем титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не состоится. 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира, но по мнению Малиньяджи, это ни о чем не говорит.

Американский экс-боксер уверен, что битва между Александром и Тайсоном состоится не раньше следующего года, несмотря на то, что она запланирована на ноябрь/декабрь 2023-го.

"Вот мой прогноз: Тайсон Фьюри снимется из-за травмы, а затем они перенесут бой на лето. Он как коробка конфет: ты не знаешь, какая начинка тебе попадется. Он забрался в голову Кличко, когда из-за травмы снялся с боя. Но Фьюри играет в эти безумные психологические игры. Я могу представить, что с Усиком он тоже попытается в них играть", – сказал Малиньяджи в интервью для Youtube-канала ProBox TV, перевод которого приводит fightnews.info.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Александр Усику поражение в бою с Тайсоном Фьюри.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!