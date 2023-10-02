Стало известно, проведут ли Усик и Фьюри реванш

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) проведут два поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Оба боксера согласились подписать контракт, в котором значится опция матча-реванша вне зависимости от исхода первой встречи супертяжей.

Такие данные в интервью iFL TV обнародовал британский со-промоутер Усика Эдди Хирн. По его словам, он невероятно рад, что всем сторонам наконец-то удалось договориться и организовать первый в истории супертяжелого веса поединка за четыре чемпионских пояса. Британец также назвал вероятный гонорар своего соотечественника.

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"Я думаю, Тайсон фьюри заработает больше 100 миллионов долларов за бои с Нганну и Усиком. 30 млн и 70 млн или 30 и 80, что-то в этом роде. Но я слышал, что в контракте зафиксирована опция матча-реванше вне зависимости от того, что произойдет. Поэтому гонорар будет еще больше. Такие бои очень классно повлияют на экосистему бокса. Нам нужно проводить такие бои..." – сказал Хирн.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед новым годом или в январе.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз на бой украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон. Также о поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис.

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