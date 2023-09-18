'Фьюри порвет его на тряпки!' Экс-чемпион предрек Усику разгромное поражение в бою с Тайсоном

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) легко побьет Александра Усика (21-0, 14 КО) и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, разгромит украинца, поскольку на несколько голов превосходит нашего соотечественника.

Такое мнение в интервью talkSPORT Boxing выразил бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер, пишет портал Boxing Social. Он добавил, что после поединка Усика против Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО), в котором украинец нокаутировал соперника, еще больше убедился в превосходстве Тайсона над соперником.

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"Фьюри его порвет на тряпки! В этом и дело. После просмотра боя Усика с Дюбуа я еще больше осознал, насколько он далек от Тайсона Фьюри. Фьюри мог бы сравниться с ним по боксерскому IQ, потому что у Фьюри очень высокий уровень. Он будет оказывать давление на него и издеваться над ним. Я думаю, что Фьюри на несколько лиг выше Александра Усика, после того, как увидел его бой с Даниэлем Дюбуа", – сказал Оливер.

Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором согласится драться с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ, Николай Валуев, пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь, тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком. Другой представитель британца Фрэнк Уоррен выразил надежду на то, что бой за звание абсолюта обязательно состоится.

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