Усик – Фьюри: в команде Тайсона сделали громкий анонс боя

Поединок Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, вероятнее всего, будет официально объявлен перед Рождеством. Переговоры между боксерами и промоутерской компанией Skill Challenge Promotions находятся в продвинутой стадии и близки к подписании контракта.

Об этом в интервью YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas заявил менеджер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Спенсер Браун. По его словам, команды Усика и Фьюри позитивно настроены в отношении того, что долгожданный бой состоится.

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"Я не могу разглашать детали переговоров, но если в вашем списке рождественских желаний есть боксерский бой в супертяжелом весе, который вы хотите увидеть, то это желание может воплотиться в жизнь. Я скажу так: саудиты сделают всем нам подарок на Рождество. Это все, что я могу сказать. Мы над этим работаем. Тайсон называл меня снежным человеком, поэтому, я постораюсь помочь организовать этот бой", – сказал Браун.

Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором согласится драться с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ, Николай Валуев, пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь, тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду. Отметим, что британец 26 октября проведет бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком. Другой представитель британца Фрэнк Уоррен выразил надежду на то, что бой за звание абсолюта обязательно состоится. В свою очередь бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек украинцу поражение в бою.

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