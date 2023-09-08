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"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
432
'Катался по рингу': Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) высмеял победу Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниеле Дюбуа (19-2, 18 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, обвинил украинского боксера в симуляции после удара ниже пояса в пятом раунде боя 26 августа.

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Об этом Фьюри заявил на пресс-конференции перед своим фриковым поединком против бойца смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, пишет портал Boxing Social. Тайсон не согласился с решением рефери боя Усик – Дюбуа признать удар британца нелегитимным и дать украинцу время на восстановление.

"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа
"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

"Усик – маленький придурок. Он катался по рингу – типа его ударили ниже пояса, хотя удар пришелся в резинку на шортах  Не будь маленьким трусливым дерьмом! Стой после этого удара! Я чемпион мира в супертяжелом весе, я 15 лет в профессиональном боксе. Я выиграл 22 чемпионских пояса. Это не был удар ниже пояса. Я это знаю. Усик – маленькая дерьмовая девка", – сказал Фьюри.

"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Ранее Цыганский король назвал Дюбуа победителем боя с Усиком. Накануне команда британского боксера подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил Дюбуа чемпионского пояса.

"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

В свою очередь, менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля и дала официальный комментарий по протесту со стороны претендента.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа
"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону. Позже украинца Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости

"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа
"Катался по рингу": Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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