'Катался по рингу': Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) высмеял победу Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниеле Дюбуа (19-2, 18 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, обвинил украинского боксера в симуляции после удара ниже пояса в пятом раунде боя 26 августа.

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Об этом Фьюри заявил на пресс-конференции перед своим фриковым поединком против бойца смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, пишет портал Boxing Social. Тайсон не согласился с решением рефери боя Усик – Дюбуа признать удар британца нелегитимным и дать украинцу время на восстановление.

"Усик – маленький придурок. Он катался по рингу – типа его ударили ниже пояса, хотя удар пришелся в резинку на шортах Не будь маленьким трусливым дерьмом! Стой после этого удара! Я чемпион мира в супертяжелом весе, я 15 лет в профессиональном боксе. Я выиграл 22 чемпионских пояса. Это не был удар ниже пояса. Я это знаю. Усик – маленькая дерьмовая девка", – сказал Фьюри.

Ранее Цыганский король назвал Дюбуа победителем боя с Усиком. Накануне команда британского боксера подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил Дюбуа чемпионского пояса.

В свою очередь, менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля и дала официальный комментарий по протесту со стороны претендента.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону. Позже украинца Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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