'Не боксировал, а торговал': промоутер Фьюри отреагировал на отказ Тайсона драться с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен выразил надежду на то, что его клиент Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) все же подерется с Александром Усиком (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Представитель Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, таки образом отреагировал на отказ боксера от поединка.

Об этом Уоррен заявил в интервью порталу talkSport. Он добавил, что Фьюри будет сам принимать решение относительно возможного поединка против украинского объединенного чемпиона, а сейчас Тайсон полностью сконцентрирован на поединке против бойца смекшанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

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"В последних нескольких боях Тайсона он не боксировал, а ходил и торговал с людьми. На данный момент бой с Нганну – это будет масштабное мероприятие. Мы сделаем это и потом посмотрим, что будет дальше. Лично мне бы хотелось, чтобы он объединил титулы. Но Тайсон – самостоятельный и взрослый человек, и он сам решит, что хочет делать", – сказал Уоррен.

Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором согласится драться с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Даниелем Дюбуа (19-2, 29 КО). Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа, и выдвинул свои условия для проведения поединка против Александра.

Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ, Николай Валуев, пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком.

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