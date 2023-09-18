"Не-а, спасибо": Фьюри назвал единственное условие, при котором согласится на бой с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) потребовал от Александра Усика (21-0, 14 КО) отказа от крупного гонорара за право провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера добавил, что его не особо интересует историческое наследие.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub, пишет портал Boxing Social. Британский боксер подчеркнул, что сейчас полностью сконцентрирован на своем бою с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну, который состоится 26 октября.

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"Я когда-нибудь говорил, что хочу абсолютное чемпионство? Вы слышали, чтоб это было мои приоритетом? Это всегда была какая-то другая маленькая гребаная мечта. Сейчас у меня есть дело с Нганну. Если другая маленькая сосиска захочет бороться за звание абсолюта, и если он готов взять небольшой процент, тогда мы сможем это осуществить. Если он попросит много, я скажу: не-а, спасибо. Усик и его команда – г***оеды. Им предложили бой на "Уэмбли", и мы пошли дальше. Вот и все", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон заявил, что отказывается от боя с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил о том, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Даниелем Дюбуа (19-2, 29 КО). Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа и выдвинул свои условия для проведения поединка против Александра.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком.

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