"Есть много оптимизма": раскрыты новые данные по бою Усик – Фьюри

Команды Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) ведут активные переговоры по поводу организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, Несмотря на категоричное заявление Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, об отказе драться с украинцем, обе стороны настроены очень оптимистично.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, пишет известный инсайдер Майк Коппингер. По его данным, промоутеры настроены провести историческое в будущем году, а пока Фьюри активно готовится к своем поединку против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

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"Тайсон Фьюри сосредоточен на своем бою 28 октября с Фрэнсисом Нганну, но разгораются переговоры по бою против Александра Усика в следующем году за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в Саудовской Аравии. Источники ESPN говорят, что есть много оптимизма относительно того, что соглашение по бою Фьюри – Усик будет заключено", – утверждает Коппингер.

Ранее Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Даниелем Дюбуа (19-2, 29 КО). Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа и выдвинул свои условия для проведения поединка против Александра.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком.

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