'Хватит валять дурака!' Промоутер Фьюри резко высказался о бое с Усиком

Промоутер Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Боб Арум призвал самого боксера и своих коллег устроить наконец-то бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Глава компании Top Rank, которая ведет дела Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, отметил, что с нетерпением ожидает поединка британца против украинца.

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Об этом Арум заявил в интервью YouTube-каналу BaseDaKID – The HARDCORE Casual. Американский промоутер подчеркнул, что Фьюри должен подраться с Усиком после своего боя с Фрэнсисом Нганну, чтобы определить сильнейшего представителя супертяжелого веса современности.

"Что ждет Фьюри после Нганну? На мой взгляд, хватит валять дурака! Давайте устроим бой против Усика за звание абсолютного чемпиона мира и посмотрим, кто является лучшим супертяжем", – сказал Арум.

Ранее Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Даниелем Дюбуа (19-2, 29 КО). Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа и выдвинул свои условия для проведения поединка против Александра.

Другой промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боб Арум указал на загадочный момент в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

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