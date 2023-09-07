'Он жульничал!' Тайсон Фьюри сказал, кто на самом деле победил в бою Усик – Дюбуа

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), комментируя бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и претендентом Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО), заявил, что украинец проиграл. Фьюри обозвал нашего соотечественника маленьким мешком дерьма и заявил, что он жульничал.

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"Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это был не удар ниже пояса маленькой сучке. Он проиграл, его побил Дюбуа", - сказал Фьюри.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде Даниэль ударом по корпусу отправил украинца на канвас, но судья решил, что это было сделано с нарушением правил. В команде британского супертяжа подали апелляцию и хотят, чтобы поединок был признан не состоявшимся, а также настаивают на немедленном реванше.

Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

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