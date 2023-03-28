Третий бой с Усиком? Джошуа сенсационно отказался от абсолютного чемпионства

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) был бы не против провести третий бой с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда признался, что сильно подвел своих болельщиков и тяжело переживал фиаско в двух поединках против нашего соотечественника.

Видео дня

Об этом Джошуа заявил в интервью Boxing King Media, пишет boxingnews24.com. Он сенсационно добавил, что отказался от идеи побороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, разочаровавшись в этом плане после срыва переговоров Усика с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Как чемпион для своих болельщиков и людей, которые стоят за моей спиной с флагом страны, я подвел многих. Я получил заслуженную критику. Я всегда возлагаю на себя большие надежды, но против Усика я находился в ринге с действительно мастеровитым парнем и определенно наслаждался бы возможностью снова сразиться с ним. Я покончил с абсолютным чемпионством. Это головная боль. Я давно за этим гоняюсь. Но это целая эпопея. Я просто хочу завоевать какой-нибудь титул", – сказал Джошуа.

Напомним, Усик и Джошуа дважды дрались за звание объединенного чемпиона мира. Украинец добыл две победы – в сентябре 2021 года единогласным решением судей, а еще через год – раздельным.

Ранее Джошуа продемонстрировал свое истинное отношение к Усику. Он также выразил недовольство ситуацией вокруг боев украинского чемпиона. Накануне Александр впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. В свою очередь, промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что поединок украинца против Тайсона состоится.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

Промоутер британца пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса. Кроме того, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) признался, что не удивился срыву боя Усика и Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!