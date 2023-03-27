''Один из самых сложных'': Уайлдер отреагировал на срыв боя Усик – Фьюри

Американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) признался, что его не удивил срыв поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Бронзовый бомбардировщик, как называют уроженца Алабамы, подчеркнул, что мир бокса невероятно сложен и непредсказуем.

Видео дня

Об этом Уайлдер заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. Он добавил, что история бокса знает немало случаев, когда самые ожидаемые бои так и не были организованы, так что фанатам не стоит верить разговорам, а ждать выхода бойцов на ринг.

"Для меня боксерский бизнес – один из самых сложных, потому что у него нет структуры, поэтому он может идти любым путем. В нем так много лазеек, так много туннелей, так много путей, по которым он может пройти. Потому я не удивлен, что бой Усик – Фьюри провалился. Как и раньше, мы не можем этому удивляться, потому что мы видели, как много больших боев, которые должны были, как нам казалось, состояться, в итоге отменялись. Пока ты не выйдешь на ринг и не прозвучит гонг, бой не подтвержден", – сказал американский экс-чемпион.

Напомним, накануне Усик впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. В свою очередь промоутер британца Энтони Джошуа (24-3, 2 КО) Эдди Хирн выразил уверенность, что поединок украинца против Тайсона состоится.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети. Промоутер британца пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!