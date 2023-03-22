''Нет смысла'': промоутер Усика раскрыл детали отмены боя с Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) перешел все допустимые границы в переговорах с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) относительно организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. После того, как Цыганский король получил от нашего боксера согласие распределить гонорар 70 на 30 в пользу уроженца Манчестера, тот буквально слетел с катушек.

Видео дня

О деталях переговоров в интервью talkSport рассказал промоутер Усика Александр Красюк. По его мнению, Фьюри элементарно избегал опасного для себя поединка против украинского объединенного чемпиона, выдвигая все новые и новые требования, что и привело к срыву шоу, намеченного на 29 апреля.

"Бой отменяется. Причина в том, что все зашло слишком далеко. Было ощущение, что после того, как Усик принял распределение гонорара 70 на 30%, Тайсон Фьюри начал думать, что может сесть на шею Усику и кататься на нем столько, сколько захочет. Это неправильно. Усик принял условия и очень хотел, чтобы бой состоялся. Но этот бой не о Тайсоне Фьюри. Речь идет о поясе Всемирного боксерского совета (WBC) и расширении коллекции Александра. Нет смысла прилагать большие усилия, если Тайсон избегает боя и расставляет кучу препятствий для его проведения", – сказал Красюк.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после срыва боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!