Фьюри осатанел после решения Усика, записав полное видео ругательств

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) записал оскорбительное видеообращение к обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО) после официальной информации об отмене боя. В своем послании британский супертяж обвиняет именно украинца в срыве поединка.

Видео дня

Фьюри в 50-секундный ролик, который разместил у себя в Instagram, вместил 8 ругательств, комбинируя их между собой. Тайсон называет Усика "говнюком", "куском дерьма", "болотноглазым с дыркой между зубами", "гадкой крысой", "скользким у*бком", "дерьмовым сциклом", "пи*дой", а также "сукиным сыном".

Если убрать все нецензурные слова из речи британца, смысл его послания получается следующим: "Усик просил меня неделю о реванше, а когда получил, не захотел драться, испугавшись. Всегда знал, что ты не достаточно мужественный, чтобы сразиться с Цыганским королем. Сражайся теперь с Дюбуа".

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после срыва боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

После такого британские фанаты бокса массово раскритиковали своего соотечественника за затягивание переговоров по организации поединка между Усиком и Фьюри.

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