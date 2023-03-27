''Ненавижу проигрывать'': Джошуа показал свое истинное отношение к Усику

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) выразил свое восхищение украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), которому проиграл два боя. Уроженец Уотфорда назвал нашего соотечественника одним из лучших боксеров в истории спорта и пожелал ему успехов в дальнейших выступлениях.

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Об этом Джошуа рассказал в интервью DAZN Boxing. Он напомнил о всех достижениях украинского боксера – как в любительской карьере, где он провел десятки боев, стал чемпион мира и Олимпиады, так и на профессиональном ринге.

"Он объединенный чемпион в супертяжелом весе. Он хорошо себя зарекомендовал. Очень талантливый боец. Если вы посмотрите на его любительскую карьеру, он выиграл чемпионаты мира, выиграл Олимпийские игры. Потом он стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, чемпионом в супертяжелом весе. Я думаю, что он один из лучших тяжей всех времен, и он сейчас забирает свою территорию в супертяжелом дивизионе. Несмотря на то, что я ненавижу проигрывать, я желаю ему всего наилучшего, потому что он классный чемпион", – сказал Джошуа.

Напомним, Усик не смог договориться о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Накануне Александр впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. В свою очередь, промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что поединок украинца против Тайсона состоится.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

Промоутер британца пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса. Кроме того, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) признался, что не удивился срыву боя Усика и Фьюри.

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