''Я не верю'': промоутер Джошуа сделал неожиданное заявление о срыве боя Усик – Фьюри

Промоутер британца Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) Эдди Хирн не верит в то, что поединок Александра Усика (20-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) сорвался и не состоится. По его мнению, переговоры между его соотечественником и украинцем зашли слишком далеко, чтобы они в итоге не закончились подписанием контракта.

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Такое мнение Хирн выразил в интервью DAZN Boxing. Он подчеркнул, что бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, безусловно, не состоится 29 апреля. При этом он восхитился украинским боксером, который согласился на грабительское для себя распределение гонорара.

"Я не верю, что с боем все кончено. Думаю, все кончено с 29 апреля. До него осталось лишь пять недель. Правда, вы никогда не знаете, как все сложится с участием Тайсона Фьюри. Раньше я считал, что он не примет бой с Деонтейем Уайлдером. А он взял и сделал это. Я не могу поверить, что Усик принял 30% гонорара. Респект ему. Усик доказал, что он пойдет коротким путем. Он не настолько сильно заботится о деньгах. Мое мнение – 50 на 50, что бой в итоге состоится", – сказал Хирн.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь, тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети. Промоутер британца пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса.

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